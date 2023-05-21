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Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов пожали руки перед началом дерби «Спартак» — ЦСКА

В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Спартак» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Перед началом игры наставники команд Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов пожали руки.

Видео доступно в телеграм-канале Мир Российская Премьер-Лига

Напомним, между тренерами возник конфликт во время встречи первого круга чемпионата России сезона-2022/2023. Команды сыграли вничью — 2:2.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 54 очка после 27 матчей. «Спартак» располагается на четвёртой строчке, заработав 50 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (66).