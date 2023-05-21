«Валенсия» — «Реал» Мадрид: стартовые составы команд на матч Ла Лиги

Сегодня, 21 мая, состоится матч 35-го тура чемпионата Испании, в котором «Валенсия» примет мадридский «Реал» на стадионе «Месталья». Стали известны стартовые составы команд.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 19:30 мск. Игру в прямом эфире покажет Окко.
Составы команд:
«Валенсия»: Мамардашвили, Коррейя, Джёмерт, Озкачар, Гайя, Алмейда, Нико, Герра, Лопес, Клюйверт, Кавани.
«Реал» Мадрид: Куртуа, Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди, Тчуамени, Камавинга, Себальос, Асенсио, Винисиус, Бензема.
Матч команд в первом круге завершился победой мадридского «Реала» со счётом 2:0. Голами отметились Марко Асенсио и Винисиус Жуниор.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Валенсия» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы, набрав 37 очков в 34 матчах. «Реал» находится на втором месте, у «сливочных» 71 очко. Лидирует «Барселона», набравшая 85 очков и обеспечившая себе победу в Ла Лиге.
- 21 мая 2023
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