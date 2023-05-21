Роман Зобнин: в раздевалке пожелали Соболеву быть сдержаннее, чтобы не подводил команду

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал удаление нападающего команды Александра Соболева в матче с ЦСКА.

«Мы боремся за второе место. Хорошо, что выиграли сегодня. Ничейная игра, встретились с хорошей командой. Удача была на нашей стороне. Разные промежутки были в игре. Энергия трибун? Её сегодня хватило, хорошая атмосфера была.

Соболев? Вы всё видели. Саша у нас такой человек. В раздевалке пожелали ему быть сдержаннее, чтобы не подводил команду. Он не глупый человек, сделает выводы», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, Соболев получил красную карточку на 69-й минуте от арбитра Сергея Карасёва, который обслуживал матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – ЦСКА (2:1). Соболев показал неприличный жест в адрес защитника гостей Виллиана Роши. Роша также получил красную карточку, поскольку повторил жест соперника, требуя для него удаления.