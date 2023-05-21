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Защитник «Спартака» Джикия ответил на вопрос об ошибках Дуарте

Защитник «Спартака» Джикия ответил на вопрос об ошибках Дуарте
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Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия ответил на критику в адрес партнёра по команде Алексиса Дуарте.

«Дуарте? Ошибки бывают у всех, в том числе и у меня. Что касается адаптации, то потихоньку становится лучше. Предстоящие сборы ему точно пойдут на пользу. А мы будем ему помогать. Потенциал у него имеется», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Спартак» и ЦСКА. Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1. В составе «Спартака» дублем отметился Квинси Промес, за армейцев забил Хесус Медина. На 69-й минуте арбитр матча Сергей Карасёв удалил с поля нападающего «Спартак» Александра Соболева, показавшего неприличный жест в адрес защитника гостей Виллиана Роши, и самого Рошу, который повторил этот жест, требуя красной карточки для Соболева.

Московский «Спартак» поднялся на третье место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 28 матчах. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 54 очка по итогам 28 туров.

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