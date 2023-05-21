Арбитр Федотов: настаиваю, что момент с Зобниным в дерби — это не пенальти

Бывший футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в моменте с фолом Игоря Дивеева на Романе Зобнине в матче 28-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА (2:1).
«Что касается момента с Зобниным – я настаиваю, что это не пенальти, как и в игре «Зенита» с «Крыльями». Тут нет безрассудного действия от Дивеева, идёт борьба за мяч, наступ не медвежий, а просто носочком. Я поддержу Карасёва, что это не пенальти», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
На 83-й минуте игры Дивеев сначала выбил мяч с ноги у Зобнина, а потом уже наступил сверху шипами на ногу хавбека «Спартака». После просмотра видеоповтора судья отменил решение поставить пенальти в ворота ЦСКА.
Матч 28-го тура обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.
- 21 мая 2023
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