«Интер» уступил «Наполи». «Нерадзурри» всё ещё продолжают борьбу за попадание в ЛЧ

Завершился матч 36-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Наполи» и «Интер». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ливио Маринелли. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. Матч закончился уверенной победой хозяев (3:1).
В первой половине встречи с поля был удалён хавбек «Интера» Роберто Гальярдини.
Во втором тайме подопечные Лучано Спаллетти контролировали ход игры, однако долго не могли забить. И всё-таки усилиями полузащитника Андре Замбо Ангисса команда вышла вперёд на 67-й минуте матча.
«Интер» не сдавался, и на 82-й минуте Ромелу Лукаку замкнул пас с фланга от Федерико Димарко, отлично открывшись в штрафной соперника. Через три минуты после этого «Наполи» всё-таки вырвал победу. Решающий мяч на свой счёт записал защитник «партенопейцев» Джованни Ди Лоренцо.
На 90+5-й минуте точку поставил хавбек «Наполи» Джанлука Гаэтано. Матч так и завершился – победа подопечных Спаллетти со счётом 3:1.
«Интер» занимает третье место в турнирной таблице Серии А сезона-2022/2023. Команда набрала 66 очков после 36 матчей. «Нерадзурри» продолжают борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Отрыв от «Лацио», идущего четвёртым, – одно очко. При этом подопечные Маурицио Сарри провели на один матч меньше.
«Наполи» продолжает располагаться на первом месте, досрочно завоевав чемпионский титул. На данный момент в активе команды 86 очков.
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