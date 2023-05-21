Арбитр Федотов: по Мозесу в дерби действительно ударили. Но он симулировал!

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в конце матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» переиграл ЦСКА со счётом 2:1.

«Главный же момент – пенальти в концовке. Вопросов в том, что по Мозесу действительно ударили, нет. Но он симулировал! Он упал не от контакта, а начал падать заранее, пытался ввести судью в заблуждение. И сделал это. Если бы он упал от контакта, то упал бы в другую сторону», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, сегодня в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Спартак» и ЦСКА. Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1. В составе «Спартака» дублем отметился Квинси Промес, за армейцев забил Хесус Медина. На 69-й минуте арбитр матча Сергей Карасёв удалил с поля нападающего «Спартака» Александра Соболева, показавшего неприличный жест в адрес защитника гостей Виллиана Роши, и самого Рошу, который повторил этот жест, требуя красной карточки для Соболева.

Московский «Спартак» поднялся на третье место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 28 матчах. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 54 очка по итогам 28 туров.