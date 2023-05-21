Балахнин: «Ростов» не выдержал напряжения медальной гонки

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о поражении подопечных Валерия Карпина от «Краснодара» в матче 28-го тура чемпионата России (0:3).

«Трудно назвать причину поражения. Это уже какая-то система. Ведь провальная игра не одна. Это уже идёт длительный период времени. Понятно, что команда не выдержала борьбы, напряжения. Ребята молодые, и они, скорее всего, уже выпали из медальной гонки. Конечно, рано пока об этом говорить официально, но, судя по игре, медальные притязания маловероятны.

«Краснодар» играл среди недели тяжёлый матч, и я думал, что у ростовчан будет функциональное преимущество и эмоциональное. Всё-таки выход «Краснодара» в финал Кубка отнял много энергии. Плюс команде Галицкого нужно беречь себя перед финалом. Подспудно это должно сидеть у футболистов в голове.

Но «Ростов» в такой ситуации проиграл всё. Особенно огорчили первые два гола. Они были забиты по центру ворот, где команда была выстроена, находилась в позиционной обороне – всё перед глазами. И запускать так за спину – это не уровень клуба, который борется за медали», – приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

«Ростов» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, набрав 50 очков после 28 туров. Отставание от «Спартака», идущего третьим, – три очка.