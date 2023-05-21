«Ростов» проиграл три матча подряд в РПЛ, ни разу в них не забив

В матче 28-го тура чемпионата России «Ростов» на выезде разгромно проиграл «Краснодару» со счётом 0:3. Таким образом, команда с берегов Дона проиграла три матча подряд в Российской Премьер-Лиге, ни разу в них не забив.
В последний раз ростовчане проигрывали три матча подряд всухую в чемпионате России десять лет назад. В 2013 году команду возглавлял Миодраг Божович. Тогда «Ростов» проигрывал таким командам, как ЦСКА (0:1), «Зенит» (0:4) и «Амкар» (0:1).
В текущем розыгрыше РПЛ до матча с «Краснодаром» ростовчане уступали дома «Факелу» (0:2) и на выезде «Сочи» (0:1). Примечательно, что до этого ростовчане всего лишь дважды уходили с поля без забитого мяча в 25 матчах чемпионата.
Подопечные Валерия Карпина располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице, набрав 50 очков после 28 туров.
- 21 мая 2023
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