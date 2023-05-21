Балахнин: Карпин выжимает максимум из футболистов «Ростова». Но ресурсов уже не хватает

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин высказался о влиянии главного тренера Валерия Карпина на игру своей команды.
«Почему Карпин не справляется со сложившейся ситуацией? Он выжимает максимум из ребят. Они терпели до какого-то этапа. А решающую медальную гонку не выдерживают. Это видно.
Раньше игроки на этих ресурсах поднялись высоко. Кто-то, как «Локомотив», продолжает это делать. А у «Ростова» не получается.
На данный момент главная проблема команды – организации обороны. Команда много пропускает. Много ошибок и опасных моментов. Ростовчане не справляются в защите», – приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».
«Ростов» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, набрав 50 очков после 28 туров. Отставание от «Спартака», идущего третьим, – три балла.
- 21 мая 2023
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