Созин: Карасёв слишком поверил, что он судья номер один в России. Это совсем не так

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о судействе в матче 28-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» оказался сильнее ЦСКА (2:1). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

«Конечно, тема судейства уже надоела. Но после такого матча не сказать об этом невозможно. Ошибки Карасёва, конечно, могут идти от усталости. Но, как мне кажется, он слишком поверил, что он судья номер один в России. Однако это совсем не так. Для Карасёва все его решения – правильные. Хотя он тоже много ошибается. И такие решения, как в дерби, просто непозволительны», – передаёт слова Созина корреспондент «Чемпионата».

Напомним, Карасёв удалил Александра Соболева и Виллиана Рошу. Также рефери сперва отменил пенальти за фол на Романе Зобнине, а через несколько минут назначил 11-метровый в ворота ЦСКА в другом эпизоде. Армейцы обратились в Экспертно-судейскую комиссию.