Лэмпард — о поражении от «Ман Сити»: доволен игрой «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард нашёл позитивные моменты в проигранном матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:1).
«Мы играли хорошо, и я доволен нашим выступлением. Играть в гостях у «Манчестер Сити» всегда достаточно тяжело, независимо от того, какую команду они выпустят на поле. Было сложно, но мы хорошо играли после первых 15 минут, в течение которых проявили слишком большое уважение к сопернику.
После пропущенного гола у нас было достаточно моментов для того, чтобы забить один или два мяча. Я хочу, чтобы в оставшихся двух матчах мы сыграли хорошо, а что касается результатов, то их я не могу контролировать. Временами в этом сезоне наши стандарты падали, и мы должны найти этому объяснение.
«Челси» не должен быть доволен поражением, но в этой игре мы заслуживали ничью. Сегодня мы сделали небольшой шаг вперёд», — цитирует Лэмпарда официальный сайт «Челси».
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