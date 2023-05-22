Александр Жуков: такое поведение Соболева не в традициях «Спартака»

Первый заместитель председателя Государственной думы РФ, бывший президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков высказался о победном матче «красно-белых» в 28-м туре РПЛ против ЦСКА.

«Обоюдоострая игра, принципиальная встреча. Для «Спартака» это был последний шанс побороться за второе место в чемпионате.

Поведение Соболева? Настоящие спортсмены себя так не ведут, это неспортивный поступок. Не первый раз уже он подводит команду, такое поведение вообще не в традициях «Спартака». Фёдор Черенков или Сергей Родионов никогда бы не позволили себе такого поступка. К сожалению, Соболев себя так повёл. Он заслуживает дисквалификацию и клуб должен его наказать.

Пенальти в конце? Трудно сказать, трактовки моментов очень тонкие. Было два момента, в одном поставил, в другом – не поставил пенальти.

Не могу сказать, что мне понравилось качество игры. У «красно-белых» был боевой настрой на игру, за счёт этого и победили», – приводит слова Жукова Metaratings.

«Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1. На гол Хесуса Медины красно-белые ответил дублем Квинси Промеса. Голландец не реализовал пенальти в конце матча, но добил мяч в сетку после спасения Игоря Акинфеева.