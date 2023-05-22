Александр Жуков: такое поведение Соболева не в традициях «Спартака»

Первый заместитель председателя Государственной думы РФ, бывший президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков высказался о победном матче «красно-белых» в 28-м туре РПЛ против ЦСКА.
«Обоюдоострая игра, принципиальная встреча. Для «Спартака» это был последний шанс побороться за второе место в чемпионате.
Поведение Соболева? Настоящие спортсмены себя так не ведут, это неспортивный поступок. Не первый раз уже он подводит команду, такое поведение вообще не в традициях «Спартака». Фёдор Черенков или Сергей Родионов никогда бы не позволили себе такого поступка. К сожалению, Соболев себя так повёл. Он заслуживает дисквалификацию и клуб должен его наказать.
Пенальти в конце? Трудно сказать, трактовки моментов очень тонкие. Было два момента, в одном поставил, в другом – не поставил пенальти.
Не могу сказать, что мне понравилось качество игры. У «красно-белых» был боевой настрой на игру, за счёт этого и победили», – приводит слова Жукова Metaratings.
«Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1. На гол Хесуса Медины красно-белые ответил дублем Квинси Промеса. Голландец не реализовал пенальти в конце матча, но добил мяч в сетку после спасения Игоря Акинфеева.
- 22 мая 2023
-
04:16
-
04:07
-
03:58
-
03:37
-
03:19
-
03:14
-
03:06
-
02:52
-
02:50
-
02:41
-
02:28
-
02:21
-
02:13
-
02:02
-
01:58
-
01:54
-
01:39
-
01:19
-
01:05
-
00:48
-
00:48
-
00:48
-
00:33
-
00:30
-
00:21
-
00:19
-
00:12
-
00:01
- 21 мая 2023
-
23:56
-
23:56
-
23:44
-
23:44
-
23:39
-
23:36
-
23:27