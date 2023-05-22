Эдуард Сперцян: Мхитарян — гордость армянского футбола, хотелось бы повторить его путь

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что хотел бы повторить путь своего соотечественника Генриха Мхитаряна. 34-летний Мхитарян с 2022 года выступает за итальянский «Интер». Ранее его команда вышла в финал Лиги чемпионов.

«Мхитарян – гордость всего армянского футбола сейчас. Конечно, хотелось бы повторить его путь. Нужно упорно работать и шаг за шагом идти к цели. Буду работать и идти к такому уровню, на котором сейчас играет Генрих», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

В текущем сезоне 22-летний Сперцян принял участие в 38 встречах в составе краснодарского клуба во всех турнирах, забил в них 14 голов и отдал 13 голевых передач. В активе Мхитаряна пять голов и четыре ассиста в 48 матчах за «Интер» в нынешнем сезоне.