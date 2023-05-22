Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Сперцян: Мхитарян — гордость армянского футбола, хотелось бы повторить его путь

Эдуард Сперцян: Мхитарян — гордость армянского футбола, хотелось бы повторить его путь
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что хотел бы повторить путь своего соотечественника Генриха Мхитаряна. 34-летний Мхитарян с 2022 года выступает за итальянский «Интер». Ранее его команда вышла в финал Лиги чемпионов.

«Мхитарян – гордость всего армянского футбола сейчас. Конечно, хотелось бы повторить его путь. Нужно упорно работать и шаг за шагом идти к цели. Буду работать и идти к такому уровню, на котором сейчас играет Генрих», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

В текущем сезоне 22-летний Сперцян принял участие в 38 встречах в составе краснодарского клуба во всех турнирах, забил в них 14 голов и отдал 13 голевых передач. В активе Мхитаряна пять голов и четыре ассиста в 48 матчах за «Интер» в нынешнем сезоне.

Материалы по теме
Минасян: Сперцян давно перерос уровень РПЛ. Думаю, он способен превзойти Мхитаряна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023