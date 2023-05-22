Сперцян: мой переезд в Европу? Будет красиво выиграть Кубок России с «Краснодаром»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что тема с его возможным переходом в какой-либо из европейских чемпионатов сейчас закрыта, а сам футболист сконцентрирован на игре за краснодарцев, с которыми хочет одержать победу в Кубке России.
«Разговоры о моём отъезде в Европу? Я уже говорил, что эта тема сейчас закрыта. У нас впереди важные игры. А как будет, посмотрим, я ничего не знаю. Есть ли предложения? Я не знаю, честно.
Обсуждаю ли я это с агентом? Нет, мы ничего не обсуждаем, у меня есть очень важные игры здесь. Я сконцентрирован. И все окружающие это знают.
Будет ли красивая история, если выиграю Кубок с «Краснодаром» и уеду в Европу? Ну, красиво будет выиграть. Просто выиграть. Посмотрим (улыбается)», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».
- 22 мая 2023
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