Президент ФИФА опубликовал порядок действий в случаях проявления расизма во время матчей

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на новый расистский скандал в испанской Ла Лиге, вспыхнувший после матча 35-го тура между «Валенсией» и «Реалом» (1:0). Функционер заявил о поддержке нападающего мадридцев Винисиуса Жуниора и опубликовал порядок действий в подобных ситуациях.
«Полностью поддерживаю Винисиуса. Расизму нет места ни в футболе, ни в обществе, и ФИФА поддерживает всех игроков, оказавшихся в подобной ситуации. Случившееся в матче между «Валенсией» и мадридским «Реалом» показывает, что так и должно быть.
Вот поэтому в соревнованиях под эгидой ФИФА существует трёхэтапный процесс реагирования на подобные ситуации. Во-первых судья должен остановить матч, объявив об этом. Во-вторых, игроки покидают поле и диктор объявляет, что, если оскорбления будут продолжаться, матч будет приостановлен. Матч возобновляется, а затем, в-третьих, если выходки продолжатся, матч останавливается и сопернику достаются три очка. Это правила, которые должны соблюдаться во всех странах и во всех лигах.
Очевидно, что легче сказать, чем сделать, но мы должны поддерживать порядок с помощью образования», — написал Инфантино на своей странице в социальных сетях.
Стычка Винисиуса («Реал Мадрид») и Мамардашвили («Валенсия»)
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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