Сергачёв заявил, что не знает, как бы наказали игрока в НХЛ за жест, как у Соболева

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв оценил решение судей матча 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА удалить нападающего красно-белых Александра Соболева и ответил на вопрос, какое наказание за подобный жест могло бы быть в НХЛ.

«В судейских моментах я не разбираюсь, что‑то для меня было вообще в новинку, но мне очень понравилась игра: борьба, ажиотаж, болельщики. Мы сидели прямо по центру и всё прекрасно видели — кайф.

Что было бы с хоккеистом клуба НХЛ, если бы он показал такой же жест, как Соболев? Знаете, это эмоции. Людям на трибуне тяжело было понять, что происходило в голове у Соболева в этот момент, поэтому я не стану его судить за то, что он сделал. А что было бы в НХЛ — не знаю. Мне кажется, что здесь не так важно, лучше сравнить с другой футбольной лигой. Просто НХЛ — это совсем другое», — приводит слова Сергачёва «Матч ТВ».