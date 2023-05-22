Сергачёв заявил, что не знает, как бы наказали игрока в НХЛ за жест, как у Соболева

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв оценил решение судей матча 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА удалить нападающего красно-белых Александра Соболева и ответил на вопрос, какое наказание за подобный жест могло бы быть в НХЛ.
«В судейских моментах я не разбираюсь, что‑то для меня было вообще в новинку, но мне очень понравилась игра: борьба, ажиотаж, болельщики. Мы сидели прямо по центру и всё прекрасно видели — кайф.
Что было бы с хоккеистом клуба НХЛ, если бы он показал такой же жест, как Соболев? Знаете, это эмоции. Людям на трибуне тяжело было понять, что происходило в голове у Соболева в этот момент, поэтому я не стану его судить за то, что он сделал. А что было бы в НХЛ — не знаю. Мне кажется, что здесь не так важно, лучше сравнить с другой футбольной лигой. Просто НХЛ — это совсем другое», — приводит слова Сергачёва «Матч ТВ».
- 22 мая 2023
-
12:23
-
12:10
-
12:09
-
11:59
-
11:50
-
11:48
-
11:45
-
11:39
-
11:22
-
11:20
-
11:15
-
11:06
-
10:59
-
10:52
-
10:40
-
10:33
-
10:26
-
10:20
-
10:06
-
10:01
-
10:01
-
09:43
-
09:32
-
09:27
-
09:22
-
09:17
-
09:08
-
09:00
-
08:58
-
08:42
-
08:33
-
08:30
-
08:10
-
07:45
-
07:45