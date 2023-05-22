Экс-арбитр ФИФА: на деньги, потраченные на Fan ID, РФС мог бы открыть школы для судей

Бывший футбольный арбитр Игорь Егоров высказался об уровне судейства в Российской Премьер-Лиге. По его мнению, на деньги, которые в России выделили на внедрение системы Fan ID, можно было бы открыть множество школ для футбольных судей, что положительно повлияло бы на судейство в стране.
«Вы заметили, что никто не напишет, когда судья хорошо отсудил матч? Все только и ждут их ошибок. Почему им премиальные не платят за качественную работу? Я за то, чтобы был кнут и пряник.
В дерби «Спартак» — ЦСКА не совсем понятно, что хотел Карасёв. Должно быть наказание — штраф или отстранение. Но тогда и поощрения пусть вводят. Футболисты же получают бонусы, а судьи чем хуже?! Всё это тянется издалека.
Судьям негде учиться — мало школ и фундамент разрушен. Надо строить заново, а мы с крыши начинаем. Вместо огромных денег, потраченных на Fan ID, Российский футбольный союз мог бы открыть школы футбольных арбитров. Судьями никто не занимается. У нас и уровень футбола упал. Да, есть отдельные матчи с хорошей динамикой, но в целом картина печальная.
Карасёв уже два года на международной арене не судит, где ему прогрессировать? Судейство и футбол в нашей стране превратились непонятно во что», — приводит слова Егорова Legalbet.
- 22 мая 2023
-
16:22
-
16:15
-
16:09
-
16:04
-
16:00
-
15:51
-
15:49
-
15:37
-
15:30
-
15:23
-
15:20
-
15:18
-
15:16
-
15:09
-
14:53
-
14:50
-
14:44
-
14:38
-
14:24
-
14:19
-
14:03
-
13:46
-
13:40
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:20
-
13:11
-
12:59
-
12:50
-
12:35
-
12:31
-
12:23
-
12:10
-
12:09