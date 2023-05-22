Экс-арбитр ФИФА: на деньги, потраченные на Fan ID, РФС мог бы открыть школы для судей

Бывший футбольный арбитр Игорь Егоров высказался об уровне судейства в Российской Премьер-Лиге. По его мнению, на деньги, которые в России выделили на внедрение системы Fan ID, можно было бы открыть множество школ для футбольных судей, что положительно повлияло бы на судейство в стране.

«Вы заметили, что никто не напишет, когда судья хорошо отсудил матч? Все только и ждут их ошибок. Почему им премиальные не платят за качественную работу? Я за то, чтобы был кнут и пряник.

В дерби «Спартак» — ЦСКА не совсем понятно, что хотел Карасёв. Должно быть наказание — штраф или отстранение. Но тогда и поощрения пусть вводят. Футболисты же получают бонусы, а судьи чем хуже?! Всё это тянется издалека.

Судьям негде учиться — мало школ и фундамент разрушен. Надо строить заново, а мы с крыши начинаем. Вместо огромных денег, потраченных на Fan ID, Российский футбольный союз мог бы открыть школы футбольных арбитров. Судьями никто не занимается. У нас и уровень футбола упал. Да, есть отдельные матчи с хорошей динамикой, но в целом картина печальная.

Карасёв уже два года на международной арене не судит, где ему прогрессировать? Судейство и футбол в нашей стране превратились непонятно во что», — приводит слова Егорова Legalbet.