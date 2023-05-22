Масалитин: Карасёв не справился с дерби «Спартак» — ЦСКА, не почувствовал нить игры

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался об уровне судейства в матче 28-го тура РПЛ, в котором армейцы уступили «Спартаку» (1:2).
«До дерби опасался, что будут судейские ошибки — так оно и произошло. Судья Карасёв не справился со своими обязанностями, не почувствовал нить игры. Соболева надо было наказывать раньше, удаление Роши мне вообще непонятно. Человек не знает русского языка, ему показали гениталии — он, конечно же, обращается к боковому судье с просьбой обратить внимание.
С первым пенальти Карасёв разобрался — молодец. А в случае со вторым было обычное изображение фола. Посмотрите на позицию ног — Мозес картинно исполнял. Чтобы ставить пенальти в конце такой игры, он должен быть железобетонным», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 22 мая 2023
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