Президент «Ахмата» Даудов – о Fan ID: мы не понимаем, зачем это ввели

Президент грозненского «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал ситуацию с посещаемостью домашней арены клуба, выступив с критикой системы «паспорт болельщика».

«Мы все довольны местом, которое «Ахмат» занимает в российском футболе. Довольны работой тренерского штаба.

Недовольны тем, что, к сожалению, из‑за нововведений стадион, как и во всех российских городах [где проводятся матчи РПЛ], не может заполниться. Мы не понимаем, зачем это (Fan ID – Прим. «Чемпионата») ввели. Вы сами знаете, что на и других футбольных стадионах, и на «Ахмат Арене» в частности всегда у нас были порядок и безопасность. Не понимаем, какая разница между стадионом и театром. Если кто‑то захочет похулиганить, он сделает это и там, и там. Это очень здорово мешает посещаемости, сказывается на зрелищности.

Мы все знаем, как трудно клубам в экономическом плане. «Ахмат» стал первым футбольным клубом, который давным‑давно живёт под этими санкциями. Возможно, некоторые клубы в этом плане чуть‑чуть удивились, но мы под этими санкциями живём давно. Футбол — народная игра в нашей республике, стадион «Ахмат Арена» всегда славился тем, что собирал большое количество болельщиков», – цитирует Даудова «Матч ТВ».