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Пиоли высказался о будущем двух футболистов «Милана»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о будущем двух футболистов своей команды — Браима Диаса и Шарля Де Кетеларе.

«Диас обладает уникальными навыками, и я считаю, что было бы здорово сохранить его в нашей команде.

Нам нужен сильный нападающий, которого необходимо купить в летнее трансферное окно. Останется ли в клубе Де Кетеларе? Я не знаю. Всё решится в конце сезона», – приводит слова Пиоли журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Де Кетеларе перешёл в «Милан» прошлым летом. В этом сезоне игрок принял участие в 39 матчах во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

Диас, в свою очередь, сыграл в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Футболист принадлежит «Реалу».

Ранее сообщалось, что мадридский клуб рассчитывает на Диаса в следующем сезоне.