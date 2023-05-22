Комментатор V1lat объяснил, почему «Барселону» нельзя критиковать за обращение к России

Украинский спортивный комментатор Виталий V1lat Волочай высказался о видеоролике, в котором игроки «Барселоны» Алекс Бальде и Серхи Роберто поздравили с чемпионством болельщиков из России. Винить в этом журналист предлагает организаторов турнира, а не игроков, хотя о футболистах он также отозвался весьма нелестно.

«Каждая лига, когда продаёт права на трансляции, пытается заработать как можно больше денег… Довольно часто разные лиги делают контент для каких-то стран, поэтому вы могли видеть ролики с игроками разных лиг, которые говорят: «Смотри нас на той или иной платформе». Это обязательство, которое лига накладывает на игроков.

Такое же обязательство лиги обычно накладывают на игроков команды-чемпиона, которые должны на камеру поблагодарить сотни стран, где их транслируют. Каждому игроку выпадает по 5-6 стран, приезжают операторы из Ла Лиги и снимают условного Ансу Фати, который благодарит фанатов из Перу, Гвинеи, Малайзии, Дании и Колумбии.

Бальде и Роберто не повезло — им выпала эта страна. Я ни в коем случае не оправдываю игроков. Они два футболиста, что обычно редко совпадает с высокими интеллектуальными способностями, но они же играют вместе с Левандовски. Интернет, вероятно, читают, и имели полное право отказаться. Но мы не тех кенселим. Не игроки это записали, потому что им захотелось. Не «Барса» это записала, потому что ей хотелось, и выложила это в свои соцсети.

Это идея, концепция и реализация Ла Лиги. Ла Лиги, получающей кучу бабла от платформы «Окко» из России, огромную кучу бабла. От Ла Лиги, которая без проблем продаёт рекламу на щитах стадионов не одной, а трём разным букмекерским конторам [из России] и валит этот сигнал на всю восточную Европу. Ла Лиги, которая и не думала выходить из этого рынка, как это сделала АПЛ. Зато украинский флажок у результата матча повесили. Вы или крестик снимите, или трусы наденьте. Клоуны», – написал Волочай в своём телеграм-канале.