Трент, требл и трэш. А ещё заруба из-за «Интера». ХиТ#147

Смотри новый подкаст Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube!
Описание и тайм-коды:
00:09 — Привет, титул!
00:56 — Скамейка «Сити», мотивация «Челси» и фанаты на поле
16:47 — Перезагрузка полузащиты у «Ливерпуля» и немного про Эмери в «Вилле»
30:47 — Кого нужно винить у «Баварии»?
49:29 — Заруба по составу «Интера» и мутная ситуация с контрактом Спаллетти
01:12:21 — Разбор скандала вокруг Винисиуса
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Гриша отслеживает всё самое сочное про чемпионат Англии в своём телеграм-канале.
Кирилл делится мнением о Стерлинге.
Слушайте аудиоверсию подкаста на всех платформах:
• в iTunes;
• в «Звук»;
• в приложениях Android;
• в «Яндекс.Музыке»;
• в плеере TuneIn;
• в плеере Castboх;
• в плеере Podster.
* «Инстаграм» принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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