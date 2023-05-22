Трент, требл и трэш. А ещё заруба из-за «Интера». ХиТ#147

Смотри новый подкаст Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube!

Описание и тайм-коды:

00:09 — Привет, титул!

00:56 — Скамейка «Сити», мотивация «Челси» и фанаты на поле

16:47 — Перезагрузка полузащиты у «Ливерпуля» и немного про Эмери в «Вилле»

30:47 — Кого нужно винить у «Баварии»?

49:29 — Заруба по составу «Интера» и мутная ситуация с контрактом Спаллетти

01:12:21 — Разбор скандала вокруг Винисиуса

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Гриша отслеживает всё самое сочное про чемпионат Англии в своём телеграм-канале.

Кирилл делится мнением о Стерлинге.

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• в плеере TuneIn;



• в плеере Castboх;



• в плеере Podster.

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