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«Чрезмерное наказание». «Ювентус» выступил с официальным заявлением по поводу санкций

«Чрезмерное наказание». «Ювентус» выступил с официальным заявлением по поводу санкций
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Туринский «Ювентус» выступил с официальным заявлением, отреагировав на решение апелляционного суда федерации футбола Италии (FIGC) о снятии с клуба 10 очков в таблице Серии А.

«Футбольный клуб «Ювентус» принимает к сведению решение апелляционного суда FIGC и оставляет за собой право изучить причины для возможной апелляции. То, что было установлено пятой судебной инстанцией по этому делу, начавшемуся более года назад, вызывает большое сожаление у клуба и миллионов его болельщиков, которые пострадали из-за отсутствия чётких правил. Мы подверглись жестоким санкциям, поскольку, как представляется, принцип соразмерности не был соблюдён.

Не игнорируя необходимость срочных действий, от которых «Ювентус» никогда не уклонялся во время разбирательства, подчёркиваем, что факты, о которых идёт речь в расследовании, ещё должны быть оценены судьёй», – говорится в пресс-релизе клуба, опубликованном в его «твиттере».

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