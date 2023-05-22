Гаджиев оценил шансы ЦСКА и «Спартака» в борьбе за серебряные медали в РПЛ

Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев проанализировал ситуацию в борьбе между ЦСКА и «Спартаком» за второе место в чемпионате России.

«ЦСКА – психологически устойчивый коллектив. Хотя у армейцев была неудачная серия в первом круге, но потом они провели 10 матчей без поражений.

В оставшихся турах соперники у ЦСКА номинально сильнее, но «Спартаку» будет непросто в Самаре. В концовке сезона аутсайдеры очень часто выпрыгивают из штанов. Если у них есть хоть какой-то шанс, то бьются до конца.

Шансы команд в борьбе за второе место примерно равны. У ЦСКА пока минимальное преимущество, но в случае равенства очков «Спартак» обойдёт армейцев по личным встречам. Так что команде Федотова нужно выигрывать оба оставшихся матча», – приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

Напомним, в воскресенье, 21 мая, «Спартак» дома обыграл ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ благодаря дублю Квинси Промеса.

За два матча до конца чемпионата ЦСКА опережает «Спартак» на одно очко. В оставшихся турах армейцы сыграют на выезде с «Краснодаром» и дома — с «Ростовом». «Спартак», в свою очередь, встретится дома с «Пари Нижний Новгород», а позже сыграет в гостях с самарскими «Крыльями Советов».