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Аллегри высказался о снятии 10 очков с «Ювентуса» в турнирной таблице чемпионата Италии

Аллегри высказался о снятии 10 очков с «Ювентуса» в турнирной таблице чемпионата Италии
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после поражения в матче 36-го тура чемпионата Италии с «Эмполи» (1:4), высказался о снятии 10 очков с клуба.

«Мы не должны искать алиби или оправданий, поскольку мы – «Ювентус», мы привыкли побеждать или, по крайней мере, бороться за победу. Теперь нам предстоит сыграть еще две игры. Прямо сейчас все, что мы можем сделать, это сохранять спокойствие и смириться с поражением. Перед игрой мы набрали 69 очков и были вторыми в таблице.

Даже после 10-очкового штрафа, при сегодняшней победе у нас был бы шанс побороться с «Миланом» за квалификацию в Лигу чемпионов. К сожалению, всё пошло не так. Я не могу упрекнуть ребят. Это была непростая ситуация. Следующие несколько дней тоже будут непростыми, потому что мы вылетели из Лиги Европы, а затем узнали новость о новом наказании за 10 минут до начала матча. В течение трёх месяцев у нас отбирали и возвращали очки. Это не оправдание, но это, без сомнения, аномальный сезон для нас, и, несмотря на все это, команда заработала 69 очков», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Италии лишил туринский «Ювентус» 10 очков в таблице итальянской Серии А за махинации с финансовыми отчётностями.

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