Игорь Федотов: чтобы здравый смысл возобладал, Рошу должны дисквалифицировать на один матч

Арбитр Федотов прокомментировал эпизод между Виллианом Рошей и Александром Соболевым, который случился на 55-й минуте матча 28-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА.

«На 65-й минуте кое-как разобрались с Соболевым, который показал неприличный жест Роше. Но не разобрались с самим игроком ЦСКА. Я считаю, что, чтобы здравый смысл возобладал, Роша должен получить дисквалификацию на один матч без дополнительных санкций за то, что показал неприличный жест. Сам жест не был адресован зрителям или персонально ассистенту — Роша просто пытался объяснить судьям, что сделал Соболев. Отменить красную нельзя, потому что она была показана и жест со стороны футболиста ЦСКА имел место. А вот Соболев пойдёт по полной. По правилам, ему грозит от трёх до шести матчей. Если мои слова подтвердятся, то можно будет сказать, что по Роше судьи отскочили. Потому что было бы несправедливо интерпретировать одинаково два разных эпизода», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.