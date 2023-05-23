Халк поддержал Винисиуса

Экс-нападающий «Зенита» Халк поддержал футболиста «Реала» Мадрид Винисиуса, заявившего о проявлении расизма в свой адрес.
«Я нервничаю, когда говорю про это. Расизма не должно существовать. Я сам становился его жертвой, когда играл в России и Португалии. За проявление расизма необходимо наказывать. Я думаю, только через наказание можно попытаться научить. Как наказывать? Отбирать у команд домашние матчи.
Да, из-за одного болельщика, к сожалению, понесут наказание все остальные, но никак иначе не покончить с этим. Я уже переписывался с Вини и скажу ещё раз. Выше голову! Он намного сильнее этой истории.
К сожалению, мир так устроен: когда человек в порядке, это многих раздражает. Вини в порядке. Продолжай играть также. Как бразилец, как футболист желаю тебе быть сильным», — сказал Халк.
- 23 мая 2023
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