Халк поддержал Винисиуса

Экс-нападающий «Зенита» Халк поддержал футболиста «Реала» Мадрид Винисиуса, заявившего о проявлении расизма в свой адрес.

«Я нервничаю, когда говорю про это. Расизма не должно существовать. Я сам становился его жертвой, когда играл в России и Португалии. За проявление расизма необходимо наказывать. Я думаю, только через наказание можно попытаться научить. Как наказывать? Отбирать у команд домашние матчи.

Да, из-за одного болельщика, к сожалению, понесут наказание все остальные, но никак иначе не покончить с этим. Я уже переписывался с Вини и скажу ещё раз. Выше голову! Он намного сильнее этой истории.

К сожалению, мир так устроен: когда человек в порядке, это многих раздражает. Вини в порядке. Продолжай играть также. Как бразилец, как футболист желаю тебе быть сильным», — сказал Халк.