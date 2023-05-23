Дочь Фёдора Черенкова прокомментировала начало съёмок фильма, посвящённого отцу

Дочь Фёдора Черенкова Анастасия рассказала, как относится к съёмкам фильма о своём отце, легендарном экс-полузащитнике «Спартака». Накануне состоялась пресс-конференция, посвящённая началу съёмок полнометражного художественного фильма о футболисте.
«Цель фильма — отразить душу папы, его человеческие характеристики. Он часто был на сборах, мне его не хватало. Я доверяю сценаристам и не сомневаюсь, что это будет хороший фильм», — передаёт слова Черенковой корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
В составе «Спартака» Черенков трижды выигрывал чемпионат СССР, один раз становился чемпионом России и обладателем Кубка страны. В 1990 году российский полузащитник покинул московский клуб и перешёл во французский «Ред Стар», а через год вновь присоединился к красно-белым.
В октябре 2014 года в возрасте 55 лет Фёдор Черенков ушёл из жизни.
- 23 мая 2023
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