Дочь Фёдора Черенкова: папа был бы против фильма в его честь, пришлось бы всем уговаривать

Анастасия Черенкова, дочь легендарного футболиста «Спартака» Фёдора Черенкова, предположила, что её отец был бы против фильма в свою честь.

«Папа был бы против фильма в его честь. Он не любил, когда им восторгались. Пришлось бы всем уговаривать его», — передаёт слова Черенковой корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сегодня, 23 мая, состоялась пресс-конференция, посвящённая началу съёмок полнометражного художественного фильма об известном футболисте. В составе московского «Спартака» Черенков трижды становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), один раз чемпионом России (1993) и обладателем Кубка страны (1993/1994). Он также является бронзовым призёром Олимпийских игр — 1980. Фёдор Черенков ушёл из жизни в октябре 2014 года в возрасте 55 лет.