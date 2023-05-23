Дочь Фёдора Черенкова: папа был бы против фильма в его честь, пришлось бы всем уговаривать

Анастасия Черенкова, дочь легендарного футболиста «Спартака» Фёдора Черенкова, предположила, что её отец был бы против фильма в свою честь.
«Папа был бы против фильма в его честь. Он не любил, когда им восторгались. Пришлось бы всем уговаривать его», — передаёт слова Черенковой корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Сегодня, 23 мая, состоялась пресс-конференция, посвящённая началу съёмок полнометражного художественного фильма об известном футболисте. В составе московского «Спартака» Черенков трижды становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), один раз чемпионом России (1993) и обладателем Кубка страны (1993/1994). Он также является бронзовым призёром Олимпийских игр — 1980. Фёдор Черенков ушёл из жизни в октябре 2014 года в возрасте 55 лет.
- 23 мая 2023
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