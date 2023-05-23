Алдонин: было бы неплохо посмотреть на товарищеский матч между сборными России и Бразилии

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин считает, что товарищеский матч между сборными России и Бразилии был бы интересен зрителю.

«Отказ Камеруна от товарищеского матча — плохо для сборной России. Но сейчас многие не хотят или не могут играть с нами по разным причинам. В современных реалиях вполне приемлемо, что правительство страны вмешивается в футбольные дела. Я ничему не удивляюсь.

Было бы неплохо посмотреть на товарищеский матч между сборными России и Бразилии. Но чего гадать на кофейной гуще? К большому сожалению, сейчас пока мало стран, которые могут сыграть с российской сборной», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Напомним, ранее стало известно, что от участия в товарищеском матче с командой Валерия Карпина отказалась сборная Камеруна.