Алдонин: было бы неплохо посмотреть на товарищеский матч между сборными России и Бразилии

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин считает, что товарищеский матч между сборными России и Бразилии был бы интересен зрителю.
«Отказ Камеруна от товарищеского матча — плохо для сборной России. Но сейчас многие не хотят или не могут играть с нами по разным причинам. В современных реалиях вполне приемлемо, что правительство страны вмешивается в футбольные дела. Я ничему не удивляюсь.
Было бы неплохо посмотреть на товарищеский матч между сборными России и Бразилии. Но чего гадать на кофейной гуще? К большому сожалению, сейчас пока мало стран, которые могут сыграть с российской сборной», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
Напомним, ранее стало известно, что от участия в товарищеском матче с командой Валерия Карпина отказалась сборная Камеруна.
- 23 мая 2023
-
16:50
-
16:50
-
16:37
-
16:30
-
16:30
-
16:26
-
16:22
-
16:15
-
16:10
-
16:10
-
16:09
-
15:59
-
15:56
-
15:50
-
15:38
-
15:35
-
15:30
-
15:10
-
15:10
-
15:06
-
15:04
-
14:42
-
14:33
-
14:30
-
14:22
-
14:13
-
14:10
-
14:06
-
13:50
-
13:47
-
13:37
-
13:23
-
13:20
-
13:20
-
13:15