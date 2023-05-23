Тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал продление контракта с Букайо Сакой

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал продление контракта нападающего Букайо Саки с клубом.
«Для клуба здорово, что Букайо продлил свой контракт. Сохранение наших лучших молодых талантов является ключом к нашему дальнейшему прогрессу, и Букайо представляет собой важную часть нашей команды сейчас и в будущем.
Букайо не только фантастически талантлив, но и особенный человек. Мы все любим его, и он отдаёт честь себе и своей семье за тяжёлую работу и самоотверженность, которые они все приложили, чтобы достичь сегодняшнего уровня. Вместе с нашими болельщиками мы с нетерпением ждём продолжения развития Букайо в команде в ближайшие годы», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».
Видео: Букайо Сака пообщался с семьёй Кардашьян после игры «Арсенала»:
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