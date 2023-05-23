«Вальядолид» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 23 мая, состоится матч 36-го тура испанской Примеры, в котором «Вальядолид» примет «Барселону» на стадионе «Хосе Соррилья».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 23:00 мск. Матч в прямом эфире покажет Okko.
Матч команд в первом круге завершился разгромной победой «Барселоны» со счётом 4:0. Голами в составе сине-гранатовых отметились Роберт Левандовски (дубль), Педри и Серхи Роберто.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Вальядолид» располагается на 17-й строчке турнирной таблицы, набрав 35 очков в 35 матчах. «Барселона», обеспечившая себе чемпионский титул, находится на первом месте с 85 очками.
«Барселона» проиграла «Реалу Сосьедад» в матче Ла Лиги.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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