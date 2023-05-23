Кечинов — о «Локомотиве»: пришёл Галактионов, и всё поменялось: есть результат и игра

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал победу «Локомотива» над «Факелом» (1:0) в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Удивило ли меня, что «Локомотив» добыл победу только в концовке матча? Нет. «Факел» мне понравился ещё по матчу со «Спартаком». Воронежцы показывали свой футбол. Там есть хорошие исполнители, командная игра. Симпатичная команда.

Ожидал ли я, что «Локомотив» станет одной из лучших команд в весенней части РПЛ? Нет. Пришли хорошие футболисты и новый тренер. Дзюба, Глушенков, Пиняев явно пришлись ко двору. Такие результаты — в большей степени заслуга футболистов. Но и Галактионова нельзя не отметить. Он пришёл, и всё поменялось: есть результат, команда заиграла», — приводит слова Кечинова «Евро-Футбол.Ру».