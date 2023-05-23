Хаджи: Соболева надо сводить к психологу. Может быть, заболевает и футбол противопоказан

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи высказался об удалении нападающего красно-белых Александра Соболева в московском дерби с ЦСКА (2:1) в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Поступок Соболева — это ужас и безобразие. Нельзя себя так вести. Наверное, его дисквалифицируют не меньше чем на пять игр. Своим действием он подвёл команду — просто безобразная выходка. В «Спартаке» таких вещей быть не должно. Соболев сто процентов проведёт остаток сезона в отпуске: две игры — это минимальное наказание. Боюсь, как как бы дисквалификация не распространилась и на следующий сезон.
Вроде Соболев хороший парень: улыбается, нормально общается. Но это распущенность и невоспитанность… Непонятно, какие сдвиги у него в голове. Надо сводить его к психологу. Может быть, заболевает и футбол ему противопоказан.
Все понимают, что Роша показал жест судье в целях объяснения, но зачем? Ведь он тоже повторил неприличное действие. Наверное, его красную карточку не отменят, но срок дисквалификации будет меньше, чем у Соболева», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 23 мая 2023
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