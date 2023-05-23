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Шалимов: «Зениту» ничего не нужно, но он кипел, проигрывая «Оренбургу», выделю Сергеева

Шалимов: «Зениту» ничего не нужно, но он кипел, проигрывая «Оренбургу», выделю Сергеева
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Российский тренер Игорь Шалимов высказался о ничьей в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Зенитом» (2:2).

«В Питере интересные перемены — команда играла в три центральных защитника. В опорной зоне играл Дуглас Сантос.

Мне понравилось, что «Зенит» кипел, проигрывая — команда очень не хотела проигрывать, злилась, это очень хорошее качество для психологии. Питеру ничего не нужно в чемпионате уже — но «Зенит» рвал, чтобы не проиграть. Нагнетали до последней минуты, вырвали ничью. Очень хорошее качество для команды.

Выделю опять Сергеева, который блестяще выходит на замену, доказывает свою нужность. Если проводить параллели, то это российский Массаро — был в «Милане» форвард, который точно так же был эффективен при выходе со скамейки», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

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