«Тоттенхэму» интересен полузащитник «Фейеноорда» Оркун Кёкчю
Поделиться
«Тоттенхэм» рассматривает вариант с трансфером полузащитника «Фейеноорда» Оркуна Кёкчю, сообщает 90min.
По информации источника, лондонский клуб давно следит за прогрессом 22-летнего турецкого футболиста. Ранее появилась информация, что главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот близок к назначению на аналогичный пост в «Тоттенхэме». Этот фактор может помочь лондонскому клубу выиграть конкуренцию за игрока у «Арсенала» и «Брайтона».
Контракт турецкого полузащитника с нидерландским клубом действует до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне Кёкчю провёл 31 матч в Эредивизии, забил в них восемь мячей и стал автором двух результативных передач. Также игрок забил три гола и отдал две голевые передачи в 10 матчах Лиги Европы.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 мая 2023
-
22:56
-
22:55
-
22:55
-
22:41
-
22:38
-
22:34
-
22:30
-
22:16
-
22:13
-
22:10
-
22:02
-
21:50
-
21:45
-
21:36
-
21:30
-
21:30
-
21:16
-
21:10
-
21:05
-
20:50
-
20:49
-
20:46
-
20:41
-
20:37
-
20:35
-
20:30
-
20:26
-
20:18
-
20:12
-
20:10
-
20:00
-
20:00
-
19:56
-
19:50
-
19:41
Партнерский контент