«Тоттенхэму» интересен полузащитник «Фейеноорда» Оркун Кёкчю

«Тоттенхэм» рассматривает вариант с трансфером полузащитника «Фейеноорда» Оркуна Кёкчю, сообщает 90min.

По информации источника, лондонский клуб давно следит за прогрессом 22-летнего турецкого футболиста. Ранее появилась информация, что главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот близок к назначению на аналогичный пост в «Тоттенхэме». Этот фактор может помочь лондонскому клубу выиграть конкуренцию за игрока у «Арсенала» и «Брайтона».

Контракт турецкого полузащитника с нидерландским клубом действует до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне Кёкчю провёл 31 матч в Эредивизии, забил в них восемь мячей и стал автором двух результативных передач. Также игрок забил три гола и отдал две голевые передачи в 10 матчах Лиги Европы.