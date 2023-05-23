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«Реал Сосьедад» переиграл «Альмерию» в матче 36-го тура Ла Лиги

«Реал Сосьедад» переиграл «Альмерию» в матче 36-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал Сосьедад» принимал «Альмерию». Встреча закончилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0. Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне.

Единственный гол в компенсированное к первому тайму время забил полузащитник «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо. Отметим, что с 36-й минуты матча гости играли в меньшинстве после удаления колумбийского нападающего Луиса Суареса.

«Реал Сосьедад» занимает четвёртое место в таблице текущего сезона чемпионата Испании, набрав 68 очков в 36 матчах. «Альмерия» располагается на 15-й строчке, команда заработала 39 очков по итогам 36 встреч.

Испания - Примера. 36-й тур
23 мая 2023, вторник. 20:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 0
Альмерия
Альмерия
1:0 Кубо – 45+4'
Удаления: нет / Суарес – 36'

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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