«Реал Сосьедад» переиграл «Альмерию» в матче 36-го тура Ла Лиги

Завершился матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал Сосьедад» принимал «Альмерию». Встреча закончилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0. Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне.

Единственный гол в компенсированное к первому тайму время забил полузащитник «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо. Отметим, что с 36-й минуты матча гости играли в меньшинстве после удаления колумбийского нападающего Луиса Суареса.

«Реал Сосьедад» занимает четвёртое место в таблице текущего сезона чемпионата Испании, набрав 68 очков в 36 матчах. «Альмерия» располагается на 15-й строчке, команда заработала 39 очков по итогам 36 встреч.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.