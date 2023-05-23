Радимов — об отъезде Малкома: есть тренер, он принимает решение на этот счёт

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал отъезд бразильского нападающего Малкома из команды по ходу чемпионата.
«Наберите Сергею Богдановичу и спросите. Есть тренер, он принимает решение на этот счёт. Я знаю, что у Малкома родился ребёнок. Каждый случай индивидуален. Команда стала чемпионом, он стал лучшим бомбардиром лиги, значит, его отъезд возможен, наверное. Клуб пошёл навстречу. Думаю, что Семак и руководство знают об этом. Он ведь не самостоятельно уезжает? Он же не в самоволку ушёл», — приводит слова Радимова «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, Малком забил 23 гола в текущем сезоне РПЛ. На данный момент он является лучшим бомбардиром чемпионата России. Его ближайший преследователь — форвард «Спартака» Квинси Промес. В его активе 20 мячей.
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