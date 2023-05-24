Енин: у «Зенита» 70% команды легионеры, и они делают большую разницу

Полузащитник московского «Торпедо» Иван Енин поделился мнением о том, какое преимущество дают легионеры «Зенита» петербуржской команде.

«Какая команда больше всего удивила? Думаю, что «Зенит», особенно на выезде. В Питере у нас была задача как можно дольше продержаться. Мы поставили «автобус», у нас неплохо это получалось. Но в конце «Торпедо» пропустило. У «Зенита» реально очень качественные игроки, они давили на нас. С петербуржцами была самая тяжелая игра в чемпионате. Я не играл против команд топ-5 лиг Европы, поэтому сравнивать не могу. Но у игроков «Зенита» мышление намного быстрее, у них 70% команды легионеры, и они делают большую разницу», — приводит слова Енина Metaratings.

«Торпедо» досрочно лишилось шансов на сохранение прописки в РПЛ и следующий сезон начнёт в Первой лиги.