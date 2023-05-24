Салихова: Федотов славится провокациями. Вывести Соболева из себя — его установка

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об инциденте между нападающим красно-белых Александром Соболевым и защитником ЦСКА Виллианом Рошей в матче 28-го тура РПЛ (2:1), отметив, что на форварда оказывалось давление с целью вывести его из себя, что было задачей, поставленной главным тренером армейцев Владимиром Федотовым.

«Видео сняли все вопросы, но только представители ЦСКА уверяют, что у их игрока что-то зачесалось. А почему всегда эти движения рядом с Соболевым, к чему эта жестикуляция и разговоры за спиной? Он за таблетками от своей хвори, что ли, к Соболеву обращался?

Тренерский штаб Федотова славится провокационными действиями исподтишка и в подтрибунке, а потом как ни в чём не бывало несёт оправдательную чепуху на пресс-конференции. Скорее всего, это тренерская установка — выводить из себя эмоционального нападающего «Спартака», которая сработала.

Красная Роши абсолютно по делу. Будет время вылечить свои заболевания», — приводит слова Салиховой Metaratings.