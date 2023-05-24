Скопинцев рассказал, при каких условиях «Динамо» может побороться за чемпионство в РПЛ
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Российский защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал об ожиданиях сезона-2023/2024 в Российской Премьер-Лиге.
«Наши цели — выиграть два оставшихся матча, чтобы на мажорной ноте уйти на перерыв, а потом готовиться к следующему сезону.
Сможем ли в следующем сезоне бороться за чемпионство? Если наши молодые ребята прибавят, а остальные сохранят свой уровень или тоже чуть повысят, то можем», — сказал Скопинцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, в 28-м туре РПЛ «Динамо» играло в гостях с «Торпедо». Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
После 28-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» в турнирной таблице расположилось на седьмой строчке, набрав 45 очков.
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