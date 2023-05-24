Агент Эджуке: Чидера готов вернуться в ЦСКА, но мы будем рассматривать все варианты
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Футбольный агент Атта Анеке, представляющий интересы игрока ЦСКА Чидеры Эджуке, высказался о будущем своего клиента, который после приостановки контракта с армейцами выступает за «Герту». Ранее гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что Эджуке, вероятнее всего, не вернётся в стан армейцев.
«Это не совсем так. Чидера готов вернуться в ЦСКА, но мы будем рассматривать все имеющиеся варианты.
Планируем ли мы вновь воспользоваться приостановкой контракта с ЦСКА ближайшим летом? Пока рано об этом говорить», — приводит слова Анеке Metaratings.
Напомним, 25-летний нигериец успел провести в составе ЦСКА 65 матчей, забить 10 голов и отдать восемь результативных передач. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.
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