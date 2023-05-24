Форвард сборной Армении Ранос перешёл из «Баварии» в «Боруссию» М

Нападающий сборной Армении Грант-Леон Ранос подписал контракт с мёнхенгладбахской «Боруссией», сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Фото: «Боруссия» Мёнхенгладбах

19-летний форвард пополнил состав «Боруссии» на правах свободного агента. Предыдущим клубом Раноса была мюнхенская «Бавария». Армянин играл за команду мюнхецев U19 и U23. Ранос забил 20 голов и сделал 13 результативных передач в 35 матчах региональной лиги в текущем сезоне. Контракт нападающего с «Боруссией» рассчитан до 2027 года.

«Я невероятно рад стать частью такого большого клуба. Для меня это большой шаг в карьере, к которому я подойду с большой мотивацией и самоотверженностью. Я хочу отплатить за доверие, оказанное мне, показать себя на тренировках и в матчах, чтобы быстро найти своё место в команде», — прокомментировал Ранос свой переход.

В составе сборной Армении Ранос дебютировал в марте этого года. Форвард вышел на поле в товарищеском матче с Кипром (2:2) и забил два гола.

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