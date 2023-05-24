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Защитником «Зенита» Ренаном интересуются пять топ-клубов АПЛ

Защитником «Зенита» Ренаном интересуются пять топ-клубов АПЛ
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Роберт Ренан привлёк к себе внимание ряда топовых клубов английской Премьер-лиги. Об этом сообщает 90min.

По информации источника, интерес к 19-летнему бразильскому футболисту проявляют лондонские «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм», а также «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

Ренан присоединился к «Зениту» только в январе 2023 года в результате обмена нападающего Юри Алберто в бразильский «Коринтианс». За санкт-петербургскую команду центральный защитник успел провести всего 10 матчей во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями. В своём первом сезоне в России футболист стал чемпионом страны. Контракт Ренана с «Зенитом» рассчитан до июня 2028 года.

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