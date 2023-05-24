Александр Соболев дисквалифицирован на четыре матча

Нападающего «Спартака» Александра Соболева дисквалифицировали на четыре матча. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Решение принял КДК РФС по итогам матча с ЦСКА (2:1).

Форвард получил прямую красную карточку за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Легионер армейцев тоже получил красную карточку, которую КДК отменил.

Соболев пропустит два оставшихся матча «Спартака» в нынешнем сезоне — с «Пари НН» (дома) и «Крыльями Советов» (выезд), а также две встречи нового розыгрыша чемпионата России. В текущей кампании на счету 26-летнего нападающего 15 голов и девять результативных передач в 32 встречах во всех турнирах.