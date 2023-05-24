В КДК сообщили, почему красная карточка защитника ЦСКА Роши в дерби была отменена
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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, как принималось решение об отмене красной карточки, показанной игроку ЦСКА Виллиану Роше в матче со «Спартаком» (28-й тур РПЛ).
«Заслушали Чельцова (боковой судья дерби. — Прим. «Чемпионата»). Как и заслушали Рошу: попросили объяснить, почему он так сделал. Виллиан не владеет русским и английским — во время игры объяснил языком тела. ЦСКА отправлял запрос, чтобы отменить красную карточку. Мы же отправили заявление об отмене в ЭСК. На основании решения ЭСК приняли решение исправить допущенную судьёй ошибку и отменить ошибочно применённое удаление Роши», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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