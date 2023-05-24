«Реал» Мадрид — «Райо Вальекано»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:30
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Сегодня, 24 мая, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 36-го тура чемпионата Испании. Встретятся две местные команды — «Реал» и «Райо Вальекано». Стартовый свисток Хесуса Хиль Мансано прозвучит в 20:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире матч покажет Оkkо.
Испания - Примера. 36-й тур
24 мая 2023, среда. 20:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Райо Вальекано
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
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П2
Мадридский «Реал» в прошлом туре проиграл на выезде «Валенсии» со счётом 1:0. Матч был омрачён скандалом вокруг нападающего Винисиуса Жуниора, о чём вы можете подробно прочитать в нашем материале ниже. «Реал» (71) — занимает в турнирной таблице третье место, отставая от идущего вторым «Атлетико» на очко.
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«Райо Вальекано» в прошлом туре дома проиграл «Эспаньолу» (1:2). Сейчас у команды 46 очков и 11-я строчка в турнирной таблице.
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