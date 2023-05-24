«Торпедо» расторгло контракт с Александром Довбней по обоюдному согласию

Голкипер Александр Довбня покинет «Торпедо» после завершения текущего сезона. Контракт с игроком расторгнут по обоюдному согласию сторон.
«Саша, благодарим тебя за время, проведённое в команде, за настроение и твою энергию на тренировках!» – сообщает официальный сайт клуба.
36-летний Довбня вернулся в «Торпедо» в январе 2021 года. Вместе с командой он поднялся из Первой лиги в Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2021/2022. В текущем сезоне чемпионата России голкипер провёл шесть матчей, пять в стартовом составе и один раз выходил на замену. В общей сложности вратарь пропустил восемь голов.
«Торпедо» досрочно лишилось шансов продолжить выступления в высшем дивизионе. После 28 туров команда занимает 16-е и последнее место в таблице РПЛ, набрав 13 очков.
- 24 мая 2023
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