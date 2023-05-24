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Валерий Гладилин: четыре матча дисквалификации — мягкое наказание для Соболева

Валерий Гладилин: четыре матча дисквалификации — мягкое наказание для Соболева
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Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал решение КДК РФС продлить дисквалификацию нападающего красно-белых Александра Соболева до четырёх матчей. Форварда наказали за демонстрацию неприличного жеста по ходу матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1).

«Роша повторил жест Соболева неумышленно. Видимо, на КДК его представители доказали, что он сигнализировал судье. Я считаю, что решение КДК по Роше — правильное.

Четыре матча дисквалификации — мягкое наказание для Соболева. Не надо ему больше делать такие трюки. Мне кажется, что Александр сам понял, что наделал. «Спартак» его ещё накажет. Соболев ударил по престижу клуба и руководства», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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